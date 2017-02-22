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Грузия на седьмом месте в рейтинге безопасных стран мира
22.02.2017 23:12
Грузия заняла 7 место среди 125 стран мира в индексе преступности 2017 года (Crime Index 2017), составленном сербским независимым исследовательским веб-сайтом Numbeo.
По данным сайта, самой безопасной страной признан Катар. Далее следуют Сингапур, Тайвань, Австрия, ОАЭ, Гонг Конг и Грузия.
Индекс преступности Грузии в рейтинге Numbeo составил 20,83, а индекс безопасности – 79,17.
Ближайшие соседи Грузии в десятку рейтинга не вошли: Азербайджан расположился на 18 месте, Армения – на 19, Турция – на 55, а Россия заняла 68 место.
Numbeo является крупнейшей в мире базой данных, которая формируется на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру. На сайте предоставляют актуальную информацию о стоимости жизни, ценах на недвижимость, о здравоохранении и преступности, о транспорте и выбросах в атмосферу, а также полезную информацию для путешественников.
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