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В Литву прибыли 60 единиц немецкой военной техники
23.02.2017 10:10
В Литву прибыли 60 единиц немецкой военной техники, которые Бундесвер отправил в рамках формирования многонационального батальона для сдерживания России на восточном фланге НАТО. Об этом говорится в сообщении Миссии Литвы при НАТО в Twitter.
«Около 60 единиц немецкой военной техники прибыли из города Графенвере в Литву для использования военнослужащими, составляющими передовое присутствие НАТО», — указано в сообщении.
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Как отмечает «Европейская правда», Германия, которая возглавляет батальон в Литве, уже доставила туда 20 бронетранспортеров Marder и шесть танков Leopard-2. Кроме того, 300 немецких военных уже находятся на месте, остальные прибудут до конца недели.
Ранее также в Литву были доставлены десять танков Вооруженных сил США, которые размещаются с целью сдерживания России и демонстрации американских обязательств в отношении коллективной обороны НАТО.
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