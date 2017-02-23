В России созданы спецвойска для «умной, грамотной и эффективной» пропаганды

23.02.2017 10:55 В Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в среду в Госдуме РФ, информирует "Интерфакс".



"Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой.



"Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной", - сказал Шойгу.



Впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.



В 2013 году источник сообщал "Интерфаксу", что в ВС РФ будет создано киберкомандование для противодействия виртуальным угрозам. По словам источника, киберкомандование должно было быть создано в 2014 году как новый род войск.



Однако до последнего времени в парламенте России опровергали сообщения о том, что в стране существуют кибервойска.



Газета "Коммерсант" 10 января опубликовала исследование международной компании Zecurion Analytics, согласно которому Россия входит в пятерку стран по численности и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами. Согласно данным компании и источникам издания на рынке информационной безопасности, численность российских кибервойск насчитывает примерно 1000 человек, а их финансирование может ежегодно составлять около $300 млн.



Между тем глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что кибервойск в структуре Вооруженных сил РФ не существует. "Как таковых кибервойск в структуре Вооруженных сил у нас нет. Но согласно доктрине информационной безопасности РФ, конечно, перед государством стоит задача защиты собственной информации", - сказал Озеров 10 января "Интерфаксу".



Он отметил, что в случае вооруженного конфликта, Россия должна быть готова к тому, что ее система управления войсками может подвергаться опасности и попыткам выведения из строя. "В мирное время мы не вмешиваемся ни в какие информационные системы - ни в военные, ни в гражданские", - подчеркнул сенатор.



"Нет ни одного примера, что российские власти целенаправленно разрушали систему управления и занимались добычей информационных ресурсов незаконным способом. Разведка была, есть и будет. Но это не значит, что в ней должны нарушаться принципы мирного сосуществования", - сказал В.Озеров.



Он добавил, что информационная доктрина РФ открыта. "Там задачи в области информационной безопасности РФ четко сформулированы. Значит, должны быть силы и средства, которые ее обеспечивают", - сказал глава комитета по обороне.



При этом он отметил, что специализированных подразделений, отвечающих за кибербезопасность, в структуре Вооруженных сил РФ нет.



16 января первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин также заявил, что кибервойск в России нет. "Нет, конечно", - сказал Шерин в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, есть ли в РФ кибервойска.



При этом он отметил, что во всех странах, которые претендуют на роль сверхдержав, "конечно же ведутся эти разработки, потому что необходимо иметь в своём арсенале, в том числе, и такие средства борьбы с противником". На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду кибервойска, А.Шерин сказал: "Конечно".



В свою очередь заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил в январе "Интерфаксу", что в Минкомсвязи нет информации о российских кибервойсках.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

