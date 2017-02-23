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За грузинского летчика конголезские мятежники требуют выкуп в миллион долларов
23.02.2017 11:05
Миллион долларов за грузинского военного летчика - по распространенной информации именно эту сумму требуют конголезские мятежники за освобождение грузинского летчика Сосо Осураули. Он почти месяц, как в плену.
27 января мятежники сбили два вертолета военно-воздушных сил Конго. Одним из них управлял как раз таки Сосо Осураули.
В Министерстве обороны не могут говорить о деталях дела. По заявлению ведомства, они не посылали Осураули в эту страну. О том, включено ли в процесс освобождения МИД, во внешнеполитическом ведомстве пока не говорят.
Полковник запаса Давид Макашвили призывает власть, вызволить грузинского бойца из плена. Воюющий в Украине боец распространил обращение в социальной сети.
"27 января текущего года на африканском континенте, в Демократической Республике Конго мятежники сбили вертолет, которым управлял грузинский летчик, полковник запаса вооруженных сил Грузии, Иосиф Осураули. Мятежники взяли его в плен, и требуют выкуп. Обращаюсь к правительству Грузии, Министерству иностранных дел, Службе безопасности, перепроверить эту информацию, и своевременно помочь полковнику вооруженных сил Грузии. Насколько мне известно, за него требуют один миллион долларов"- пишет Макашвили в социальной сети.
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