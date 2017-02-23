МИД Грузии поддерживает контакт с властями Конго с целью освобождения грузинского заложника повстанцев

23.02.2017 12:16 Министерство иностранных дел Грузии подтверждает, что после того, как был сбит вертолет в Конго, оппозиционной группировкой пленен один грузинский гражданин, второй же – ранен.



Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, раненый в безопасности и проходит лечение в городе Гома на востоке Конго.



Министерство поясняет, что МИД поддерживает постоянный контакт с правительством Конго, чтобы детально разобраться в ситуации и защищать законные интересы грузинских граждан.



«Конголезская сторона до этого времени официально не подтверждала участие гражданина/граждан Грузии в упомянутом инциденте. К нам не обращались и члены их семьей. 22 февраля конголезская сторона сообщила посольству Грузии в Претории, что в результате упомянутого инцидента оппозиционной группировкой был пленен один гражданин Грузии, а другой – ранен, однако он в безопасности и проходит лечение на востоке Конго в городе Гома.



По информации конголезской стороны, по упомянутому вопросу продолжается следствие, которое проводят соответствующие структуры ВС Конго.



Официальная причина нахождения в Конго указанных граждан Грузии неизвестна. Как известно, эти лица являются бывшими военными и самостоятельно отправились в Конго.



Ситуация сложная, так как один из них находится в плену у незаконной вооруженной группировки.



МИД поддерживает постоянный контакт с правительством Конго, чтобы детально разобраться в ситуации и защитить законные права грузинских граждан», - говорится в заявлении министерства.



По существующей информации, два вертолета ВВС Конго были сбиты повстанцами 27 января. Одним из них управлял гражданин Грузии Сосо Осураули. Повстанцами пленен именно он.















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