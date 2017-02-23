Генсек ООН предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом

23.02.2017 12:54 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом, во главе которого стоял бы его заместитель. Об этом он сообщил в среду на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи.



"Мое неофициальное предложение заключается в следующем: необходимо вывести целевую группу по осуществлению контртеррористических мероприятий и центр ООН по борьбе с терроризмом из департамента по политическим вопросам и создать новое управление по борьбе с терроризмом", - сказал генсек, которого цитирует ТАСС.



По словам Гуттериша, единственной целью создания нового управления является повышение эффективности без изменения существующих мандатов в области контртеррористической деятельности.



Как отметил Гутерриш, деятельность этого управления не будет ущемлять национальный суверенитет любого государства - члена организации. "Наша цель - укрепить партнерство со странами, входящими в ООН, по борьбе с транснациональной проблемой терроризма, которую необходимо решать как можно скорее", - отметил он.



Предложение генсека ООН уже поддержала постпред США в международной организации Никки Хейли.















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