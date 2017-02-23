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Бокерия: операторов связи следует обязать ежегодно публиковать статистику «прослушивания»
23.02.2017 13:10
Член парламентского меньшинства Гига Бокерия обращается к законодательному органу с инициативой, чтобы компании-операторы, посредством которых осуществляются скрытые прослушивания, публиковали ежегодную статистику, скольких граждан они прослушивают.
Бокерия выступил с данной инициативой на пленарном заседании парламента в ходе рассмотрения законодательного пакета, связанного со "скрытыми прослушиваниями".
"Тем самым никакая проблема безопасности не создастся, просто мы будем знать, какова динамика. У вас будет возможность постоянно говорить о зловещих 9 годах, и сказать, что тогда дело обстояло хуже, а у нас, у всех остальных, кто хочет иметь здравый взгляд на положение, будет возможность увидеть и узнать от операторов, скольких граждан слушают, и какова тенденция"- заявил Бокерия.
Депутат отметил также, что у предыдущей власти в данном контексте была серьезнейшая проблема недостаточного контроля спецслужб.
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