Совбез Грузии уточняет информацию о грузинском пилоте, попавшем в плен к конголезским мятежникам

23.02.2017 14:22 Аппарат Совета безопасности პо поручению президента по всем каналам старается уточнить информацию о грузинском летчике, находящемся в плену - заявил секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили.



"Администрация президента по заданию президента по всем каналам Совета безопасности, в том числе по дипломатическим каналам, старается уточнить информацию, чтобы интересы наших граждан были защищены, и они были в безопасности"- заявил Давид Раквиашвили.



Конголезские мятежники требуют один миллион долларов за освобождение грузинского военного летчика, Сосо Осураули уже месяц находится в плену.



27 января мятежники сбили два вертолета военно-воздушных сил Конго. Одним из вертолетов управлял Сосо Осураули. Еще один гражданин Грузии был ранен, и сейчас проходит лечение.



















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