Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Совбез Грузии уточняет информацию о грузинском пилоте, попавшем в плен к конголезским мятежникам


23.02.2017   14:22
Аппарат Совета безопасности პо поручению президента по всем каналам старается уточнить информацию о грузинском летчике, находящемся в плену - заявил секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили.

"Администрация президента по заданию президента по всем каналам Совета безопасности, в том числе по дипломатическим каналам, старается уточнить информацию, чтобы интересы наших граждан были защищены, и они были в безопасности"- заявил Давид Раквиашвили.

Конголезские мятежники требуют один миллион долларов за освобождение грузинского военного летчика, Сосо Осураули уже месяц находится в плену.

27 января мятежники сбили два вертолета военно-воздушных сил Конго. Одним из вертолетов управлял Сосо Осураули. Еще один гражданин Грузии был ранен, и сейчас проходит лечение.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Минэкономики: ларизация – правильный шаг
В Грузии растет контрабанда табачных изделий - СМИ
Премьер Армении едет в Грузию обсуждать альтернативные Ларсу пути транспортировки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов
Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
У Ингурского моста прошла акция с требованием освобождения Георгия Лукава
В Абхазии задержали обвиняемого в убийстве российского бизнесмена «депутата» Нодика Квициния
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с назначением Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента
Шефчович: "Южный газовый коридор" стратегически важен для будущей энергобезопасности Европы
Ованнисян: За получение взятки предлагаем строже наказывать
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна