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Грузию посетит Военный комитет НАТО


23.02.2017   14:44
2-3 марта Грузию посетит Военный комитет НАТО. По информации Минобороны Грузии, высокие венные военные чиновники Североатлантического альянса прибудут в Грузию под руководством председателя Военного комитета НАТО генерала Петра Павела. В Грузии их будет принимать начальник Генштаба ВС Грузии, бригадный генерал Владимир Чачибая.

Военный комитет является высшим и постоянным военным органом НАТО. Его основная функция предоставлять военные рекомендации принимающим политические решения органам альянса – Североатлантическому совету и Группе ядерного планирования.

Военный комитет НАТО посетит Грузию уже второй раз.

В рамках двухдневного визита председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, министром обороны Грузии Леваном Изория и начальником Генштаба ВС Грузии Владимиром Чачибая. Также в гостинице «Рэдиссон Блу Иверия» пройдет заседание Военного комитета НАТО с участием Грузии. Намечено посещение Военного комитета НАТО совместного тренировочного и оценочного центра НАТО и Грузии (JTEC), где пройдут показательные учения грузинского подразделения перед переброской его в Афганистан. В рамках визита военные лица от стран-членов НАТО возложат венок к Мемориалу на площади героев в Тбилиси и посетят Национальную академию обороны Грузии им. Давида Агмашенебели.






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