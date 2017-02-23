|
Минобороны: плененный в Конго летчик уволился из Вооруженных сил Грузии в 2015 году
23.02.2017 15:09
Грузинский летчик, попавший в плен в Конго, уволился из Вооруженных сил Грузии по собственному желанию в 2015 году.
По информации Министерства обороны Грузии, Сосо Осураули ушел из вооруженных сил Грузии почти 10 лет назад, но в 2014 году вновь вернулся в ведомство. По их информации, в марте 2015 года Осураули написал заявление, и ушел с работы по причине хорошего предложения в Конго.
Следует отметить, что брат Осураули служит в вооруженных силах Грузии.
По заявлению пресс-службы ведомства, в связи с происшедшим, как Министерство обороны, так и МИД, и соответствующие структуры находятся в постоянном контакте с семьей летчика, и делают все в рамках возможного для его освобождения.
По информации Министерства иностранных дел, власть Конго подтверждает, что 27 января мятежники сбили два вертолета военно-воздушных сил. Одним из них управлял гражданин Грузии Сосо Осураули. Мятежники взяли в плен именно его, а другой гражданин ранен, но он в безопасном месте, и проходит лечение в городе Гома Восточного Конго.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна