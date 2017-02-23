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Минобороны: плененный в Конго летчик уволился из Вооруженных сил Грузии в 2015 году


23.02.2017   15:09
Грузинский летчик, попавший в плен в Конго, уволился из Вооруженных сил Грузии по собственному желанию в 2015 году.

По информации Министерства обороны Грузии, Сосо Осураули ушел из вооруженных сил Грузии почти 10 лет назад, но в 2014 году вновь вернулся в ведомство. По их информации, в марте 2015 года Осураули написал заявление, и ушел с работы по причине хорошего предложения в Конго.

Следует отметить, что брат Осураули служит в вооруженных силах Грузии.

По заявлению пресс-службы ведомства, в связи с происшедшим, как Министерство обороны, так и МИД, и соответствующие структуры находятся в постоянном контакте с семьей летчика, и делают все в рамках возможного для его освобождения.

По информации Министерства иностранных дел, власть Конго подтверждает, что 27 января мятежники сбили два вертолета военно-воздушных сил. Одним из них управлял гражданин Грузии Сосо Осураули. Мятежники взяли в плен именно его, а другой гражданин ранен, но он в безопасном месте, и проходит лечение в городе Гома Восточного Конго.







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