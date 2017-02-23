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В Украине похищен депутат Верховной Рады
23.02.2017 16:33
Народный депутат из БПП Алексей Гончаренко похищен неизвестными, сообщили телеканалу 112 Украина в областной прокуратуре.
По информации пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, сейчас задействованы все силы и поисковые группы для поиска Гончаренко. О пропаже и начавшихся поисках нардепа телеканалу сообщили и в СБУ.
Генпрокурор Юрий Луценко считает, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток. Об этом в комментарии журналистам заявила нардеп от "БПП"Ольга Червакова.
"Подтвердила ГПУ. Сейчас от Юрия Луценко мы узнали, что по его мнению, Алексея Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью физических пыток. Эта информация сейчас проверяется. Я думаю, что сейчас самое главное - не поддаваться панике и чтобы правоохранительные органы создали рабочую группу или скоординировали свои действия с целью выяснения местонахождения народного депутата Алексея Гончаренко", - заявила Червакова.
В парламентской фракции Гончаренко не видели с вечера 22 февраля.
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