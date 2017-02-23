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Освобождением гражданина Грузии из плена заняты военные структуры Конго - посол Грузии в ЮАР


23.02.2017   17:42
Грузия не имеет посольства в Республике Конго, поэтому связь с правительством этой страны МИД Грузии поддерживает через посольство Грузии в ЮАР.

В интервью телекомпании «ПирWели» Бека Двали заявил, что на этом этапе по информации, подтвержденной представителем власти Республики Конго, один гражданин Грузии взят в заложники, а второй гражданин Грузии лечится в городе Кома.

"Мы приложим все усилия, чтобы были сделаны все оптимальные шаги, какие по обстоятельствам будет необходимо сделать, чтобы наш гражданин был освобожден"- заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Южной Африки Бека Двали.

Комментируя сообщения в прессе о том, что мятежники, захватившие в плен гражданина Грузии Сосо Осураули, требуют за его освобождение миллион долларов, посол отметил, что «официальной информации об этом нет».

«У посольства Грузии в ЮАР нет официальной информации о требовании выкупа за гражданина Грузии, взятого в плен. У нас есть коммуникация с властями Республики Конго по дипломатическим каналам и информация о выкупе никогда не звучала. Единственное, что они сказали, что военные структуры делают все, чтобы решить этот вопрос», — сказал Двали.

Грузинский летчик находится в плену с 27 января, когда мятежники сбили два вертолета военно-воздушных сил Конго. Одним из них управлял Сосо Осураули. По заявлению Минобороны, они не направляли Осураули в Конго. В переговоры уже включилось Министерство иностранных дел.






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