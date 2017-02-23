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Грузия и Украина будут сотрудничать в борьбе с криминалом


23.02.2017   17:45
Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин договорились об углублении сотрудничества в борьбе с преступностью между ведомствами. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.

Евгений Енин прибыл в Грузию с рабочим визитом накануне. Ираклий Шотадзе ознакомил Енина с новой пятилетней стратегией и реформами, запланированными прокуратурой Грузии.

«На встрече стороны обсудили вопросы борьбы с преступностью и договорились об еще большем углублении сотрудничества между ведомствами. В конце встречи заместитель генерального прокурора Украины поблагодарил Главного прокурора Грузии за прием и с целью более эффективного ведения будущего сотрудничества выразил готовность запланировать и осуществить встречу между руководителями прокуратур двух стран», — отмечается в сообщении.

На встрече в Тбилиси также была затронута тема обмена опытом по сотрудничеству органов прокуратуры с Евроюстом и Европолом, а также с администрациями социальных сетей в рамках международно-правового сотрудничества в уголовном производстве.

«Наша цель не только осуществить эффективное реформирование органов прокуратуры, но и одновременно обеспечить соблюдение законности в государстве и выполнение тех требований, которые ставит перед прокурорами украинское общество», — цитирует слова Енина пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Именно Евгений Енин был первым официальным лицом из Украины, который подключился к делу бывшего бойца спецназа МВД Грузии, полковника Гии Церцвадзе, арестованного 15 января в Киевском аэропорту «Жуляны» по запросу России через Интерпол.

Тогда грузинская общественность вместе с официальными властями страны попросили Киев не передавать Церцвадзе России, аргументируя это тем, что он воевал как в Грузии, в 2008 году во время августовских событий, так и на юго-востоке Украины. Кроме того, Церцвадзе и его украинский адвокат заявили, что обвинение России, направленное в Интерпол, было сфабриковано.

Во время рассмотрения этого вопроса Енин в интервью «Рустави 2» заявил, что Церцвадзе будет освобожден как только подтвердится факт его участия в Антитеррористической операции в Украине. Спустя несколько дней Церцвадзе был освобожден и прокуратуры Украины обратилась в суд с ходатайством об его освобождении.

"Новости-Грузия"





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