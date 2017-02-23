Украинский депутат нашелся - его исчезновение оказалось частью спецоперации СБУ

23.02.2017 19:33 Депутат Алексей Гончаренко вышел на связь после спецоперации, в которой он принял участие. Об этом Гончаренко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".



"Со мной все в порядке, я в безопасности, чувствую себя нормально. Я стал участником спецоперации украинских силовых структур по обезвреживанию очередной террористической группировки, которая планировала ряд преступлений в Одессе и в Одесской области", - сообщил Гончаренко.



По словам депутата, он знал о спецоперации СБУ.



"Эта операция длилась много недель. Эту группировку вели, документировали их разговоры, получая соответствующие санкции суда.

Там была тщательная и кропотливая работа СБУ. Я на каком-то этапе был уведомлен о том, что одним из объектов атаки для этой группировки был выбран именно я", - рассказал он.



Он рассказал, что для его похищения злоумышленники выбрали 23 февраля - "сакральный для них день".



"Вчера я был в ВР, после того уехал в Одессу, приехал утром, увидел, что я уже в Одессе, дальше было инсценировано мое похищение. Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, поехали на соответствующее место, куда меня должны были доставить для совершения расправы", - отметил он.



Как известно, о похищении депутата от "БПП" Алексея Гончаренко стало известно сегодня около 13:40. Спустя два часа стало известно, что он в безопасности. Вся эта информация поступила от прокуратуры Одесской области.



Силовики сообщили, что удалось предотвратить нанесение Гончаренко телесных повреждений. Правоохранители задержали троих человек.



Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, заказчиком похищения нардепа Алексея Гончаренко был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев.



Прокурор рассказал, что сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.



Он заказывал не убийство депутата, а именно пытки и нанесение тяжких телесных повреждений. Во время задержания были изъяты все вещественные доказательства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

