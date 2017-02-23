Заказчиком похищения депутата ВР назван депутат Лиманского райсовета Одесской области

23.02.2017 19:35 Заказчиком похищения нардепа Алексея Гончаренко был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев. Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.



Прокурор рассказал, что сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.



"Отец Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области. И сам он не просто заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Поэтому все является объективным. У человека есть мотив. Он является как заказчиком похищения, так и лично исполнителем этого преступления. Благодаря слаженной и заблаговременной работе СБУ и следователи прокуратуры не довели до совершения этого преступления", - сообщил прокурор.



По его словам, всего задержано 3 человека. Одному сообщили о подозрении. При этом похищать Гончаренко должны были одни люди, а избивать - другие.



"Ситуация была такая. Между собой группа лиц обсуждала план похищения и нанесения телесных повреждений. Но поскольку они боялись сами его похитить и не имеют таких профессиональных навыков, чтобы тайно похитить, они начали подыскивать для этого исполнителей именно похищения и доставки. Документируя уголовное производство по разжиганию национальной розни, этот факт стал известен нам. Конечно, профессиональные работники, правоохранители были доставлены в то место, где нашлись якобы исполнители исключительно похищения. Но исполнителями нанесения тяжких телесных повреждений были те же заказчики", - пояснил Жученко.















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