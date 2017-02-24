Местопребывание грузинского летчика, находящегося в плену конголезских мятежников, пока не установлено

24.02.2017 16:50 Местопребывание грузинского летчика Сосо Осураули, находящегося в плену у конголезских мятежников, до сих пор неизвестно.



По заявлению посла Грузии в Республике Южной Африки, здоровью грузинского военного опасность не создается. По словам Беки Двали, посольство активно сотрудничает по дипломатическим каналам с властью Конго.



Посол пока не подтверждает официально, что мятежники требуют выкуп за летчика. Министерство иностранных дел активно работает с целью уточнения информации.



Известно, что летчик Сосо Осураули уволился из вооруженных сил Грузии два года назад.

















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