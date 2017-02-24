США впервые разместят самолеты F-35 в Европе в 2017 году

24.02.2017 21:16 Глава боевого командования американских военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Герберт Карлайл заявил ТАСС, что ВВС США впервые дислоцируют свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A на территории Европы весной или летом 2017 года.



«Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет», — сказал он.



По словам Карлайла, данные боевые машины ВВС США собираются в перспективе направить в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток.



Ранее президент США Дональд Трамп увидел альтернативу F-35 от Lockheed Martin в F-18 от Boeing.















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