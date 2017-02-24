Представительи НПЦ «Гирчи» провели эксперимент с приобретением наркотиков онлайн

24.02.2017 21:38 Представители НПЦ "«Гирчи»" сдали правоохранителям бионаркотик, который они приобрели через Интернет. Правоохранителей вызвал один из лидеров НПЦ Зураб Джапаридзе.



Как сообщают в НПЦ "Гирчи", приобретение наркотика было осуществлено с целью проведения эксперимента, чтобы выяснить, насколько легко его приобрести.



Как отметил член партии Иаго Хвичиа, эксперимент показал, что бионаркотик приобрести легко.



"Мы провели эксперимент, чем подтверждается, как легко можно приобрести в городе бионаркотик. Мы купили наркотик и сдали МВД. Сейчас опечатают и унесут", - заявил Хвичиа.



Зураб Джапаридзе со своей стороны заметил, что с учетом того, какие масштабы имеет продажа наркотиков, возникает вопрос, не покровительствуют ли этой схеме силовые структуры и МВД.



"Если учесть, о каких масштабах и какой схеме идет разговор, естественно возникает у каждого человека вопрос, не создана ли эта схема и в целом наркополитика так, что кто-то греет на этом руки. Естественно, когда говорю о "ком-то", всем в голову в первую очередь приходят силовые структуры и МВД", - заявил Зураб Джапаридзе.















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