Правительство готов поддерживать коммуникацию с Конго для получения большей информации о плененном гражданине Грузии - Изория

25.02.2017 15:56 Со стороны правительства есть всяческая готовность к тому, чтобы была постоянная коммуникация с правительством Конго, чтобы обладать большей информацией о нашем гражданине, - заявил министр обороны Грузии, отвечая на вопрос по поводу грузинского летчика, плененного в Конго.



Как отметил Изория, он лично не вовлечен в переговорах.



«Со стороны правительства есть всяческая готовность к тому, чтобы была постоянная коммуникация с правительством Конго, чтобы обладать большей информацией о нашем гражданине и максимально суметь защитить его права», - заявил Леван Изория.



В результате того, как в Демократической Республике Конго был сбит вертолет, повстанцами пленен один грузинский гражданин, второй же – ранен.



Как поясняет МИД Грузии, раненый в безопасности и проходит лечение в городе Гома на востоке Конго.

Со своей стороны односельчане плененного повстанцами грузинского летчика заявляют, что за освобождение Левана Осораули повстанцы требуют миллион долларов.















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