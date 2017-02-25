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Литва выступила за постоянное присутствие военных США в стране


25.02.2017   18:43
Литва выступает за постоянное присутствие американских военных на территории своей страны. Об этом заявил глава МИД Латвии Линас Линкявичюс, передает Delfi.

«Мы выступаем за постоянное присутствие [американских войск], потому что наш собственный [военный] контингент весьма ограничен», — сказал Линкявичюс.

Как отмечается, конституция Литвы запрещает нахождение военных баз других государств на территории страны. Однако глава литовского МИДа полагает, что размещать американские войска на постоянной основе можно, если страна даст право пользоваться им своими базами, тогда как право собственности на них остается за Литвой.

Также Линкявичюс рассказал американским коллегам, что важнейшим пунктом для Литвы остается вопрос противовоздушной обороны. По его словам, у Литвы ее «практически нет».

Ранее сообщалось, что страны Балтии подписали соглашение о быстром перемещении войск НАТО.






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