Меркель пообещала сделать больший вклад в бюджет НАТО

25.02.2017 18:46 Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия должна выполнить свои обязательства перед НАТО и сделать больший вклад в оборонный бюджет альянса, передает Reuters



«Обязательства должны быть выполнены, и страны-участницы будут требовать этого от нас. Я считаю, что они правы в том, что Германия должна выполнить свои обязательства», — сказала она.



Отмечается, что странам НАТО рекомендуется делать взнос в оборонный бюджет альянса в размере 2% от ВВП.



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о поддержке НАТО, при этом критикуя страны, которые не делают достаточный вклад в бюджет альянса.















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