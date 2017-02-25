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Меркель пообещала сделать больший вклад в бюджет НАТО
25.02.2017 18:46
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия должна выполнить свои обязательства перед НАТО и сделать больший вклад в оборонный бюджет альянса, передает Reuters
«Обязательства должны быть выполнены, и страны-участницы будут требовать этого от нас. Я считаю, что они правы в том, что Германия должна выполнить свои обязательства», — сказала она.
Отмечается, что странам НАТО рекомендуется делать взнос в оборонный бюджет альянса в размере 2% от ВВП.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о поддержке НАТО, при этом критикуя страны, которые не делают достаточный вклад в бюджет альянса.
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