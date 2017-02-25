Президент Грузии начинает общественную дискуссию по вопросам национальной безопасности

25.02.2017 22:34 Президент Грузии сегодня поручил аппарату Совета Национальной безопасности организовать масштабную общественную дискуссию по вопросам национальной безопасности.



В публичных обсуждениях должны принять участие представители разных социальных слоев населения из всех регионов Грузии.



Георгий Маргвелашвили, который является верховным главнокомандующим, сделал заявление по поводу своей инициативы в президентском дворце.



На встречу были приглашены секретарь Совета Национальной безопасности Давид Раквиашвили, эксперты по вопросам безопасности и другие представители экспертного сообщества и общественности.



Георгий Маргвелашвили считает, что для защиты государственности Грузии следует углубить парадигму — защищенный гражданин, защищенное общество, защищенное государство.



Президент также подчеркнул необходимость разработки обновленного подхода к системе национальной безопасности и единой национальной стратегии.



В соответствии с этим видением, президент поручил аппарату Национальной безопасности начать широкие общественные консультации, чтобы вместе с общественностью определить, что является задачами национальной безопасности и как достичь тех целей, по которым существует общественный консенсус, — говорится в официальном сообщении пресс-службы президента.



«Вооруженные Силы – не единственная форма защиты страны. Все общественно-политические институты страны должны прийти к согласию по поводу того, как нам защищать нашу страну. Когда Вооруженные Силы действуют на фоне общей поддержки общественности, их деятельность является особенно эффективной и результативной», — заявил президент.



По словам президента, от начинающейся общественной дискуссии он ожидает мнений о том, «как должен быть распределен общественно-политический и военный ресурс в единой, очень устойчивой системе, которая заставит любого врага подумать, прежде чем предпринимать шаги против Грузии».



Глава Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили, в свою очередь, заявил, что задачей предстоящей дискуссии станет получение информации о том, насколько безопасно чувствуют себя жители Грузии, конкретные семьи во всех регионах страны.



«Сегодня, находясь в президентском дворце, мы, конечно же, чувствуем себя защищенными. Однако всего в каких-то 50 километрах отсюда, у линии оккупации, наши сограждане не ощущают безопасности. Мы должны знать о том, как себя чувствуют наши сограждане и составить единый национальный подход к этому вопросу», — отметил Раквиашвили.



В предстоящую дискуссию по вопросам безопасности будут активно включены представители экспертного сообщества. Они заявляют, что подобный опыт уже есть в странах-членах НАТО и было бы правильно перенять такой подход.



Эксперты считают, что каждый гражданин страны должен четко понимать как правительство и президент Грузии собираются защищать безопасность страны и, что для этого должен делать каждый гражданин.



Специалист по международным отношениям Торнике Шарашенидзе заявил в интервью телекомпании «Рустави-2», что одна из целей президентской инициативы состоит именно в том, чтобы для принятия стратегии безопасности было учтено мнение населения. «Эксперты или чиновники не должны принимать стратегию отдельно, изолированно», — считает Шарашенидзе.



По его словам, национальная политика безопасности не будет эффективной, если в нее максимально не будет включено общество. «Наши национальный интересы должны быть в соответствии с интересами каждого гражданина. Поэтому включенность должна быть на высоком уровне», — отмечает Шарашенидзе.



Эксперт Центра Стратегического анализа Грузии Нодар Харшиладзе оценил инициативу президента как «попытку перед принятияем стратегии учесть мнение и настроение общества, чтобы затем каждый гражданин чувствовал себя частью системы безопасности».



«Грузии особенно нужен такой подход, потому что мы стоим перед реальными угрозами, так как в Грузии размещены оккупационные войска», — подчеркнул Харшиладзе.















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