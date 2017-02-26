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Правоохранители пресекли в Тбилиси похищение человеа
26.02.2017 14:58
Грузинские правоохранители в ходе спецоперации задержали троих, которые пытались похитить одного гражданина. Мотив похищения неизвестен.
На месте работают эксперты-криминалисты. По информации телекомпании "Имеди", экспертиза проводится автомашине, на которой, предположительно, везли похищенного мужчину.
Похищенный мужчина не пострадал. Ему была оказана скорая медицинская помощь. В настоящее время состояние его здоровья стабильное.
МВД Грузии пока не делает заявлений в связи со спецоперацией. Там лишь отмечают, что "проводится полицейское мероприятие и информация будет распространена позже".
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