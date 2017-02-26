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МВД сделало заявление в связи с пресечением похищения человека в Тбилиси
26.02.2017 19:03
МВД Грузии распространяет заявление в связи с проведением спецоперации по пресечению похищения человека. В заявлении говорится, что пять членов преступной группировки, З.К, 1960 года рождения К.О., 1957 г.р., Г.В., 1970 г.р., Н.Г., 1970 г.р. и О.М., 1968 г.р. были задержаны сегодня по обвинению в попытке взять заложника и незаконном ношении-хранении-приобретении огнестрельного оружия.
Следствием установлено, что с целью вымогательства денег, Р.А., 1974 г.р. с использованием физической силы насильно был усажен в собственный автомобиль на территории ярмарки Лило и похищен в направлении Тбилисского моря. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий похитители были задержаны по горячему следу.
При обыске задержанных и автомашины были изъяты незарегистрированное огнестрельное оружие "Наган", боеприпасы, одноразовые наручники, маски, холодное оружие, мешок, веревки, клейкая лента и отнятые у похищенного 5600 лари.
Следствие по делу продолжается.
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