Американские конгрессмены осмотрели учебный центр «Крцаниси»

27.02.2017 12:24 Делегация американских конгрессменов во главе Питером Роскамом посетила Национальный учебный центр "Крцаниси", где министр обороны Грузии Леван Изория ознакомил гостей с проходящими в вооруженных силах Грузии реформами и с теми проектами, которые грузинская сторона намерена осуществить вместе с американскими коллегами в сфере обороны.



В Грузии с официальным визитом находятся американские конгрессмены. Они уже встретились с премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также с представителями парламентских комитетов Грузии и лидерами парламентского меньшинства.





"Встреча с американскими конгрессменами имела два важных политических и военных компонента. С политической точки зрения мы получили очень однозначную и четкую поддержку в вопросе трансформации системы обороны. А в военном аспекте у нас гостит генерал бригады, с которым я две недели назад встретился на военной базе, существующей в Германии", — заявил Изория.



По его словам, в этом году в Грузии планируют осуществление серьезных программ и одной из них является создание общего с США учебного центра.



В свою очередь Роскам отметил, что отношения между США и Грузией являются глубокими и важными.



"Хотим выразить наше восхищение и позитивное отношение к Грузии и ее решению в вопросе собственного единства и целостности, также в отношении ее решения быть успешной и развитой страной", — подчеркнул Роскам.



По его словам, Грузия и США являются партнерами и эти отношения продолжатся и в будущем.



Роскам также отметил, что США ценят стремление Грузии к НАТО и ее желание развить собственную обороноспособность.



"Еще раз благодарим за участие в миссию в Афганистане. Мы знаем о ваших потерях и о том усилии, которые вы приложили вместе с Соединенными Штатами", — подчеркнул он.



По словам конгрессмена Дэвида Праиса, США поддерживают учения, оснащение грузинских военных и развитие вооруженных сил Грузии.



"Мы рады, что находимся в Грузии. Это наш шестой визит. Нас связывает десятилетнее отношение и партнерство. Работаем вместе с парламентом Грузии и его членами. Часто осуществляются визиты как в Грузии, так и в США. Для нас конечно же важно установление дружбы. Помимо этого важно, чтобы законодательный институт стал более эффективным, поскольку сильный парламент является обязательным компонентом демократии", — заключил Праис.















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