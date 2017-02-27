Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Руководство госпогранслужбы Азербайджана посещает Грузию


27.02.2017   15:56
27 февраля делегация, возглавляемая начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым, отбыла с визитом в столицу Грузии Тбилиси, сообщает Report.

Согласно информации, в ходе визита ожидаются встречи Эльчина Гулиева с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили и главой пограничной полиции Грузии.

Кроме этого, Э.Гулиев возложит венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в носящем его имя парке в грузинской столице. Он также посетит азербайджанский Музей культуры имени М.Ф. Ахундзаде.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Евросоюз утвердил безвизовый режим для Грузии
Через неделю на рынке появится первый грузинский виски «JIMSHER»
Банк «МБА-Грузия» отмечает десятилетие
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазия может быть представлена во Всемирной федерации тхэквондо
Грузия не рассматривает вопрос о восстановлении ж/д через Абхазию - Цихелашвили
Могерини: Закрытие пропускных пунктов пагубно повлияет на свободу передвижения
Открытие ЖД Абхазии нанесет смертельную рану территориальной целостности Грузии - ЕНД
Amnesty International о ситуации с правами человека в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Граждане Грузии уже с конца марта смогут ездить в Европу без виз
В Адыгее возросло количество жалоб на нарушение прав детей
Города и села КБР игнорируют антикоррупционное законодательство
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна