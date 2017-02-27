Руководство госпогранслужбы Азербайджана посещает Грузию

27.02.2017 15:56 27 февраля делегация, возглавляемая начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым, отбыла с визитом в столицу Грузии Тбилиси, сообщает Report.



Согласно информации, в ходе визита ожидаются встречи Эльчина Гулиева с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили и главой пограничной полиции Грузии.



Кроме этого, Э.Гулиев возложит венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в носящем его имя парке в грузинской столице. Он также посетит азербайджанский Музей культуры имени М.Ф. Ахундзаде.















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