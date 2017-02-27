|
Руководство госпогранслужбы Азербайджана посещает Грузию
27.02.2017 15:56
27 февраля делегация, возглавляемая начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым, отбыла с визитом в столицу Грузии Тбилиси, сообщает Report.
Согласно информации, в ходе визита ожидаются встречи Эльчина Гулиева с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили и главой пограничной полиции Грузии.
Кроме этого, Э.Гулиев возложит венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в носящем его имя парке в грузинской столице. Он также посетит азербайджанский Музей культуры имени М.Ф. Ахундзаде.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна