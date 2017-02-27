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Грузинская армия будет использовать турецкие бронетранспортеры EJDER
27.02.2017 18:25
Модифицированные бронетранспортеры турецкого производства EJDER («Дракон») в ближайшем будущем поступят на вооружение в армейские подразделения ВС Грузии. Об этом сообщил сегодня глава Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Чачибая.
Министр обороны Леван Изория и главой Генштаба ВС Грузии сегодня побывали на полигоне «Вазиани» (близ Тбилиси), где проходит учебное вождение бронированной машины EJDER.
Грузия заказала бронетранспортеры у Турции в 2008-2009 годах, однако от их регулярного использования армия воздерживалась, так как боевые машины нуждались в модификации.
Точное количество закупленных машин официально не называется. По данным СМИ, Грузия получила от Турции порядка 100 таких бронетранспортеров.
«Указанная машина служит безопасному передвижению личного состава. У самой машины есть своя боевая составляющая. Офицеры ознакомили нас с тактическими и техническими характеристиками бронемашины. В ближайшее время эти машины будут распределены в боевые подразделения», — сказал Владимир Чачибая.
Шестиколесный бронетранспортер EJDER был разработан турецкой компанией Nurol Makina в 1999 году.
Бронетранспортер EJDER оснащен пулеметом, гранатометом и 25-миллиметровой пушкой GIAT M811. Уникальность «Дракона» в том, что он может двигаться и на плаву.
Экипаж бронемашины состоит из 2 человек. Он способен перевозить по полю боя 10 военных. Масса автомобиля – 18 тонн, длина — более 7 метров. Мощность двигателя – 402 лошадиные силы, скорость — до 110 км/ч.
"Новости-Грузия"
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