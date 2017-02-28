В МВД Грузии разъяснили закупку 100 тонн шоколадных конфет

28.02.2017 10:57 Министерство внутренних дел Грузии считает неприемлемым ажиотаж, поднятый в связи с закупкой ведомством более ста тонн шоколада.



Накануне ряд СМИ сообщил, что МВД Грузии объявило тендер на закупку 104 260 килограмм шоколадных и 125 килограмм карамельных конфет. Предположительная сумма закупки – более миллиона лари (порядка 411 тысяч долларов). Общественность потребовала разъяснений.



«Хотим разъяснить, что министерство внутренних дел обеспечивает пищевыми продуктами строго определенный контингент. Его общая численность ежедневно составляет порядка пяти тысяч человек», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД.



В ведомстве отмечают, что в сюда входят сотрудники отдела специальных операций, пограничной полиции, департаментов охраны стратегических трубопроводов, защиты стратегических объектов, логистики и других внутренних ведомств МВД Грузии.



В министерстве подчеркивают, что на основе соответствующих приказов, дневная норма шоколада одного служащего составляет 50-60 грамм, а в сухом пайке – 100-120 грамм. Таким образом, ежедневно в различных подразделениях МВД выдается порядка 300 килограмм шоколадных изделий.



«Министерство внутренних дел Грузии с 2005 года закупает продукты питания для различных подразделений, в том числе шоколадные изделия. На основе приказа министра внутренних дел №642 от 2016 года, с текущего года закупка продуктов питания осуществляется посредством электронного тендера, который является публичным и прозрачным», — отмечено в заявлении.



Ведомство заявляет о целенаправленной дискриминации МВД.

«Мы считаем, что ажиотаж по поводу дневной нормы шоколада наших солдат, пограничников и пожарных-спасателей является абсолютно неприемлемым и служит как их демотивации, так и целенаправленной дискриминации МВД», — заключили в министерстве.

















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