Противостояние НАТО и России переходит в Черное море

28.02.2017 13:43 «В середине февраля на саммите НАТО в Брюсселе было принято два решения, которые касаются черноморского региона и в некоторой степени будущего нашей страны. Первое предусматривает учащение визитов военных кораблей стран-членов альянса на Черное море, а второе - создания системы координации между военно-морскими силами черноморских стран и морской группировкой альянса. В Брюсселе не скрывают, что решение об увеличении морских возможностей альянса на Черном море было принято после того, как Россия значительно увеличила свое Черноморский флот, но руководство альянса не хочет признавать, что их реакция частично является запоздалой», - пишет военно-аналитический журнал «Арсенали». (№3, март, 2017).



«Опорой НАТО на Черном море является Турция, морская мощь которой значительно превышает возможности морских сил еще двух членов альянса - Румынии и Болгарии. Но из-за хороших отношений между Анкарой и Москвой, турецкий флот вряд ли годится для усиления возможностей альянса на Черном море. Для усиления военно-морских сил Румынии и Болгарии до такой степени, чтобы они сравнялись по потенциалу с Черноморским флотом России, НАТО будет трудно найти необходимые финансовые ресурсы, потому что в ряде стран-членов альянса оборонные бюджеты составляют менее 2% от их ВВП. На саммите НАТО в Брюсселе американцы не зря потребовали от европейцнв увеличить оборонные бюджеты хотя бы до 2%, чтобы финансирование альянса не продолжалось за счет США», - продолжает издание.



«Оперативным усилением НАТО на Черном море может стать частое присутствие военных кораблей альянса, но и тут есть свои препятствия - с 1936 года действует конвенция Монтре, которая запрещает странам, не граничащим с Черным морем, оставлять свои военные корабли в Черном море дольше 21 дня и, вместе с тем, общее водоизмещение кораблей не должно превышать 30 тысяч тонн. Еще один вариант - если НАТО поможет Грузии и Украине создать и усилить свой военно-морской флот (что также связано с большими средствами) или создаст базу береговой охраны вблизи морского порта стратегического значения в Поти...» - заключает издание.















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