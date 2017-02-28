Границу Грузии охраняют и женщины

28.02.2017 13:51 «Около 20% личного состава пограничной полиции МВД составляют женщины. Каково их отношение к службе, тем более что многим приходится совмещать семейные дела со службой», - пишет журнал «Арсенали».



«Для меня большая честь работать здесь. Деятельность пограничной полиции МВД многосторонняя и ответственная. На нас возлагается безопасность государственной границы, превенция, выявление и пресечение противозаконных действий в соответствии с законодательством на государственной границе Грузии. 10-летний опыт, накопленный в минобороны, очень помогает мне в работе. Наша задача - модернизация и развитие пограничной полиции, внедрение институциональных механизмов. Одним из важных приоритетов является углубление международных отношений с США, Евросоюзом, разными международными или донорскими организациями, что, в свою очередь, служит укреплению безопасности государственной границы. Также мы работаем над двусторонними планами с партнерскими странами», - заявила в беседе с корреспондентом издания заместитель начальника пограничной полиции Нино Бакрадзе.



«Для нас важно усовершенствовать человеческие ресурсы и аналитическую сферу. Для эффективного управления мы планируем развить и внедрить профессиональную и карьерную системы. Хочу сказать женщинам, работающим в публичном секторе, что их роль в развитии страны огромна. Они профессионально работают во многих госведомствах. Я поздравляю всех женщин с весенними праздниками, желаю им успехов, счастья и благополучия. Я рада, что роль женщины в государственных ведомствах растет, что, в свою очередь, способствует развитию этих сфер», - заключила Нино Бакрадзе.



«В мои обязанности входит упорядочивание учета личных дел, оформление записей в личных делах согласно приказам, что, в свою очередь, включает в себя назначение, поощрение, присвоение звания, награждение, увольнение и т.д. Мы ведем алфавитные карточки, выдаем справки для предъявления по месту назначения. Я не считаю свою работу рутинной, напротив, это очень интересно, потому что я обслуживаю весь личный состав и забочусь о том, чтобы личные дела всегда были в порядке. После ухода со службы личное дело каждого пограничника хранится 85 лет, а это означает, что в будущем они могут запросить необходимую информацию и получить документацию», - пояснила в беседе с корреспондентом издания глава подотдела учета личных дел управления человеческими ресурсами, капитан пограничной полиции Нино Бегиашвили.



«Я ношу форму уже 10 лет. Исходя из того, что мне приходится работать раз в четыре дня, сразу после прихода на работу я принимаю смену, знакомлюсь с информацией, поступившей в мое отсутствие. С особым вниманием я отношусь к информации из Батуми и Поти, которая касается ситуации на Черном море, сотрудников, штрафов или плавательных средств. Затем эта информация передается адресату. Моя работа очень важна и интересна. В работе береговой охраны всегда много нового. Каждое дежурство требует от меня постоянного пребывания в курсе всех дел. Я очень люблю форму и уважаю людей в форме, поэтому моя работа занимает важное место в моей личной жизни. Хочу отметить, что в отличие от гражданских женщин, на нас возлагается большая ответственность. Мы являемся матерями, женщинами, но часто из-за работы нам приходится отказываться от многого, поэтому я особо поздравляю всех женщин-полицейских и желаю им бодрости и успехов», - говорит ведущий специалист (оперативный дежурный) службы по управлению операциями отдела планирования и информационного обеспечения операций главного отдела по управлению операциями департамента береговой охраны пограничной полиции МВД, лейтенант пограничной полиции Мариам Капанадзе.















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