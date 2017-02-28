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Глава Минобороны Грузии отправится в Украину в конце марта


28.02.2017   16:16
Глава грузинского оборонного ведомства Леван Изория провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Грузии Игорем Долговым.

Как сообщают в пресс-службе Министерства обороны, на встрече стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, и выразили желание укрепления контактов.

Глава оборонного ведомства рассказал журналистам о планах сотрудничества с украинскими коллегами и визите в Украину, запланированном на конец марта.

«Встреча с новым послом Украины была очень интересной. В ходе беседы была подчеркнута необходимость еще большего укрепления традиционно дружеских и тесных грузино-украинских взаимоотношений.

Именно с этой целью планируется мой визит в Украину, в ходе которого мы будем иметь возможность углубления двусторонних отношений в военной сфере… Мы также тесно сотрудничаем в рамках международных учений.

В этом году, в рамках многонациональных учений, мы ожидаем из Украины расширенный контингент», - сказал Изория.






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