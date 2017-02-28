|
Глава Минобороны Грузии отправится в Украину в конце марта
28.02.2017 16:16
Глава грузинского оборонного ведомства Леван Изория провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Грузии Игорем Долговым.
Как сообщают в пресс-службе Министерства обороны, на встрече стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, и выразили желание укрепления контактов.
Глава оборонного ведомства рассказал журналистам о планах сотрудничества с украинскими коллегами и визите в Украину, запланированном на конец марта.
«Встреча с новым послом Украины была очень интересной. В ходе беседы была подчеркнута необходимость еще большего укрепления традиционно дружеских и тесных грузино-украинских взаимоотношений.
Именно с этой целью планируется мой визит в Украину, в ходе которого мы будем иметь возможность углубления двусторонних отношений в военной сфере… Мы также тесно сотрудничаем в рамках международных учений.
В этом году, в рамках многонациональных учений, мы ожидаем из Украины расширенный контингент», - сказал Изория.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна