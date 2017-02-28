Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии усилилась пророссийская пропаганда - эксперты


28.02.2017   19:32
Участники второй международной встречи стратегической дискуссии в Тбилиси обсуждали значение свободных СМИ, и приграничные отношения. На встрече также заострили внимание на вопрос телекомпании "Рустави 2".

По заявлению журналиста Ираклия Таблиашвили, существование свободных СМИ имеет принципиальное значение. По его мнению, у СМИ должна быть возможность выдвинуть на передний план вопросы, которые являются особенно важными для "прифронтовых государств".

"Разговор должен быть не об ослаблении свободных СМИ, а напротив, их усилении. Об усилении таких медиа средств, которые действительно свободные, и борются с пропагандистскими наступлениями свободным словом и объективным мнением"- заявил директор неправительственной организации Ассоциация реформ Грузии, Паата Гаприндашвили.

Основатель Центра стратегического анализа Грузии Нодар Харшиладзе считает, что пророссийская пропаганда в Грузии усилилась, и государству следует сделать действенные шаги против нее.

"Очень активно и уже практически откровенно идет пророссийская пропаганда в Грузии. На это нет никакой реакции. Остается такое впечатление, что все это не происходит, но в действительности идет очень активная работа"- заявил Нодар Харшиладзе.

Местные специалисты по вопросам безопасности говорили также о пассивности власти.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские компании представили свою продукцию на агровыставке "Галфуд 2017"
Рост экономики Грузии в январе 2017 года составил 5.2 %
На море в Грузию: преимущества
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Ереване пройдет очередная грузино-абхазская встреча по поиску без вести пропавших
Абхазия может быть представлена во Всемирной федерации тхэквондо
Грузия не рассматривает вопрос о восстановлении ж/д через Абхазию - Цихелашвили
Могерини: Закрытие пропускных пунктов пагубно повлияет на свободу передвижения
Открытие ЖД Абхазии нанесет смертельную рану территориальной целостности Грузии - ЕНД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении: Мы готовы содействовать взаимовыгодному сближению позиций ЕС и ЕАЭС
Армения завершила 2016 год экономическим ростом всего на 0,2%
В Австрии осужден воевавший в Сирии в рядах террористов чеченец
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна