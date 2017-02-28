В Грузии усилилась пророссийская пропаганда - эксперты

28.02.2017 19:32 Участники второй международной встречи стратегической дискуссии в Тбилиси обсуждали значение свободных СМИ, и приграничные отношения. На встрече также заострили внимание на вопрос телекомпании "Рустави 2".



По заявлению журналиста Ираклия Таблиашвили, существование свободных СМИ имеет принципиальное значение. По его мнению, у СМИ должна быть возможность выдвинуть на передний план вопросы, которые являются особенно важными для "прифронтовых государств".



"Разговор должен быть не об ослаблении свободных СМИ, а напротив, их усилении. Об усилении таких медиа средств, которые действительно свободные, и борются с пропагандистскими наступлениями свободным словом и объективным мнением"- заявил директор неправительственной организации Ассоциация реформ Грузии, Паата Гаприндашвили.



Основатель Центра стратегического анализа Грузии Нодар Харшиладзе считает, что пророссийская пропаганда в Грузии усилилась, и государству следует сделать действенные шаги против нее.



"Очень активно и уже практически откровенно идет пророссийская пропаганда в Грузии. На это нет никакой реакции. Остается такое впечатление, что все это не происходит, но в действительности идет очень активная работа"- заявил Нодар Харшиладзе.



Местные специалисты по вопросам безопасности говорили также о пассивности власти.

















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