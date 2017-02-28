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Военнослужащий выстрелил в себя из автомата
28.02.2017 20:21
Военнослужащий Б.Ш., находящийся в наряде на военной базе села Уплисцихе Горийского района выстрелил из автоматического оружия и нанес себе тяжелые ранения, сообщают в пресс-службе Министерства обороны Грузии.
Инцидент произошел сегодня в полдень. «Через несколько минут после случившегося его перевели в медицинское учреждение, где срочно прооперировали. По словам медиков, состояние раненого стабильно тяжелое», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В больнице находятся заместитель министра обороны Заал Капанадзе и представители медицинского департамента Генштаба ВС Грузии.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
Дело расследует Военная полиция Министерства обороны Грузии.
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