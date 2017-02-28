Военнослужащий выстрелил в себя из автомата

28.02.2017 20:21 Военнослужащий Б.Ш., находящийся в наряде на военной базе села Уплисцихе Горийского района выстрелил из автоматического оружия и нанес себе тяжелые ранения, сообщают в пресс-службе Министерства обороны Грузии.



Инцидент произошел сегодня в полдень. «Через несколько минут после случившегося его перевели в медицинское учреждение, где срочно прооперировали. По словам медиков, состояние раненого стабильно тяжелое», — говорится в сообщении оборонного ведомства.



В больнице находятся заместитель министра обороны Заал Капанадзе и представители медицинского департамента Генштаба ВС Грузии.



В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».



Дело расследует Военная полиция Министерства обороны Грузии.















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