Грузия предложила НАТО основать базу береговой охраны в Поти

01.03.2017 13:20 Начальник грузинского генштаба бригадный генерал Владимир Чачибая рассказал журналистам о некоторых деталях сотрудничества его страны с НАТО по усилению безопасности на Черном море, передает ВЗГЛЯД.



«Одна из возможностей оперативного усиления НАТО на Черном море - частые визиты военных кораблей Североатлантического альянса, но здесь есть сдерживающий фактор - конвенция Монтре, - заявил Чачибая. - Еще один выход - это если НАТО поможет Грузии и Украине усилить военные флотилии, что связано с большими финансами. Или, к примеру, в береговой зоне Грузии основать базу береговой охраны».



«Вблизи Поти - порта, имеющего стратегическое значение», - уточнил он.



В середине февраля в НАТО министром обороны Грузии Леваном Изория были представлены «конкретные предложения формы участия Грузии в практических мероприятиях обеспечения безопасности на Черном море».



Их детали не раскрывались.



Тогда Леван Изория обсудил эти планы в Брюсселе во время переговоров с румынским коллегой Габриэлем Беньямином Лешем. Именно Румыния будет курировать вопрос включения Грузии, которая не является членом НАТО, в данную сферу - безопасности Черного моря.



«Усиление безопасности на Черном море для нас тема, представляющая особо важный интерес, - заявил глава грузинского оборонного ведомства после переговоров. - Мы наметили с румынским коллегой конкретные планы. Речь о практическом участии Грузии».



НАТО обсуждает усиление безопасности на Черном море после воссоединения Крыма с Россией.















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