Грузия и Азербайджан усилят контроль на госгранице

01.03.2017 15:16 Грузия и Азербайджан создадут институт пограничных комиссаров — соответствующий меморандум будет подписан в ближайшее время между МВД Грузии и Государственной пограничной службой Азербайджана.



Как передает АПА со ссылкой на newsgeorgia.ge, договоренность об этом была достигнута на встрече министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили и главы Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчина Гулиева, которая состоялась накануне в Тбилиси.



Как говорится в сообщении на сайте МВД Грузии, институт пограничных комиссаров станет органом, который объединит представителей пограничных ведомств двух стран с целью урегулирования инцидентов на границе.



«Нашей целью является еще большее усиление контроля государственной границы и углубление будущего сотрудничества между двумя странами, что в свою очередь будет способствовать безопасности наших стран. Тут же должен отметить, что в ближайшем будущем подпишем соглашение о пограничных комиссарах, то есть создании института о пограничных представителях, что приведет в порядок вопросы искоренения и регулирования пограничных инцидентов между соседними странами», — сказал Георгий Мгебришвили.



Глава МВД Грузии ознакомил Эльчина Гулиева и с реформами, проведенными в ведомстве, а также будущими проектами. В частности, в этом году планируется реабилитация погранично-пропускных пунктов, расположенных на грузино-азербайджанской границе, и их оснащение новейшей техникой, а также повышение квалификации сотрудников погранполиции.



«Мы обсудили практически все вопросы взаимодействия. Выразили готовность расширить это сотрудничество. Отметили направления, по которым это сотрудничество в дальнейшем будем осуществлять и поручили нашим протокольным ведомствам подготовить меморандум, в котором изложили бы все наши планы на будущее», — отметил глава Государственной пограничной службы Азербайджана.



Эльчин Гулиев находится в Грузии с рабочим визитом. Он уже встретился со своим грузинским коллегой Давидом Николеишвили и директором департамента патрульной полиции Гогой Размадзе.



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