Усиленная рота I пехотной бригады награждена медалями миссии «Твердая поддержка»

01.03.2017 17:48 В Афганистане, штаб-квартире миссии «Твердая поддержка», состоялось награждение личного состава усиленной роты XI батальона I пехотной бригады медалями миссии "Твердой поддержки".



Военнослужащих грузинского подразделения наградили медалями НАТО за участие в миссии "Твердой поддержки" начальник штаба миссии "Твердой поддержки", генерал-лейтенант Юрген Вайт, советник министра внутренних дел в Афганской Исламской Республике, генерал-майор Мартин Смит, заместитель начальника штабного обеспечения, генерал-майор Пьетро Торнабен, руководитель логистики, генерал бригады Эдуард Пента, и руководитель финансового департамента, генерал-майор Ричард Кайзер.



На церемониале награждения присутствовали руководящие лица миссии "Твердой поддержки" и военнослужащие базы коалиционных сил.



Усиленная рота I пехотной бригады вооруженных сил Грузии участвует в международной миссии с октября месяца. Главной задачей грузинских военных является охрана внутреннего и внешнего периметра штаб-квартиры миссии "Твердой поддержки", а также безопасности лиц высокого ранга и персонала, находящегося на базе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

