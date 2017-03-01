|
Усиленная рота I пехотной бригады награждена медалями миссии «Твердая поддержка»
01.03.2017 17:48
В Афганистане, штаб-квартире миссии «Твердая поддержка», состоялось награждение личного состава усиленной роты XI батальона I пехотной бригады медалями миссии "Твердой поддержки".
Военнослужащих грузинского подразделения наградили медалями НАТО за участие в миссии "Твердой поддержки" начальник штаба миссии "Твердой поддержки", генерал-лейтенант Юрген Вайт, советник министра внутренних дел в Афганской Исламской Республике, генерал-майор Мартин Смит, заместитель начальника штабного обеспечения, генерал-майор Пьетро Торнабен, руководитель логистики, генерал бригады Эдуард Пента, и руководитель финансового департамента, генерал-майор Ричард Кайзер.
На церемониале награждения присутствовали руководящие лица миссии "Твердой поддержки" и военнослужащие базы коалиционных сил.
Усиленная рота I пехотной бригады вооруженных сил Грузии участвует в международной миссии с октября месяца. Главной задачей грузинских военных является охрана внутреннего и внешнего периметра штаб-квартиры миссии "Твердой поддержки", а также безопасности лиц высокого ранга и персонала, находящегося на базе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна