Контингенты НАТО в Балтии необходимы для сдерживания России - глава МИД Эстонии

01.03.2017 19:48 Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что дополнительные контингенты НАТО, начинающие прибывать в страны Балтии, необходимы для демонстрации единства альянса и сдерживания России, информирует РИА Новости.



По словам Миксера, действия России в Грузии и в Украине показывают, что Россия готова применить военную силу против своих соседей. "Мы видим определенную закономерность, которая убеждает нас в том, что российские лидеры готовы реализовать свои политические амбиции, используя военную силу против своих соседей. Это нельзя игнорировать", — сказал Миксер на пресс-конференции в Таллине после встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.



Глава МИД Эстонии считает, что прибытие дополнительных контингентов войск НАТО даст четкий сигнал о единстве альянса и его готовности противостоять угрозам.















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