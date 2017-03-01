Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Контингенты НАТО в Балтии необходимы для сдерживания России - глава МИД Эстонии


01.03.2017   19:48
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что дополнительные контингенты НАТО, начинающие прибывать в страны Балтии, необходимы для демонстрации единства альянса и сдерживания России, информирует РИА Новости.

По словам Миксера, действия России в Грузии и в Украине показывают, что Россия готова применить военную силу против своих соседей. "Мы видим определенную закономерность, которая убеждает нас в том, что российские лидеры готовы реализовать свои политические амбиции, используя военную силу против своих соседей. Это нельзя игнорировать", — сказал Миксер на пресс-конференции в Таллине после встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

Глава МИД Эстонии считает, что прибытие дополнительных контингентов войск НАТО даст четкий сигнал о единстве альянса и его готовности противостоять угрозам.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR резко нарастил объемы экспорта из порта Супса
В Беларуси могут появиться СП по переработке грузинской сельхозпродукции
Экономика Грузии устойчива, несмотря на влияние экономического шок - глава миссии МВФ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ВС А/Р Абхазия обеспокоен закрытием пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации
ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии
Беженец из Абхазии проведет в Тбилиси «Фестиваль примирения» с участием абхазских и грузинских певцов
Закрытие пунктов пропуска ухудшит гуманитарную ситуацию - представитель НАТО
В Ереване пройдет очередная грузино-абхазская встреча по поиску без вести пропавших
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян и Путин в числе других вопросов в Москве обсудят также карабахскую проблему
В Ереване стартовало шествие в память жертв трагических событий 1 марта 2008 года
ООН выражает «обеспокоенность» в связи с ожидаемым закрытием пропускных пунктов абхазской стороной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна