|
Контингенты НАТО в Балтии необходимы для сдерживания России - глава МИД Эстонии
01.03.2017 19:48
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что дополнительные контингенты НАТО, начинающие прибывать в страны Балтии, необходимы для демонстрации единства альянса и сдерживания России, информирует РИА Новости.
По словам Миксера, действия России в Грузии и в Украине показывают, что Россия готова применить военную силу против своих соседей. "Мы видим определенную закономерность, которая убеждает нас в том, что российские лидеры готовы реализовать свои политические амбиции, используя военную силу против своих соседей. Это нельзя игнорировать", — сказал Миксер на пресс-конференции в Таллине после встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.
Глава МИД Эстонии считает, что прибытие дополнительных контингентов войск НАТО даст четкий сигнал о единстве альянса и его готовности противостоять угрозам.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна