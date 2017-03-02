МВД перешло на усиленный режим работы в связи с акцией в защиту «Рустави-2»

02.03.2017 12:49 Около здания Верховного суда Грузии мобилизованы правоохранители.



Накануне самая рейтинговая телекомпания Грузии "Рустави 2" объявила о проведении акции протеста под названием "Открытый микрофон у Верховного суда" .



Акция начнется у здания суда в Тбилиси в полдень и продлится до вечера.



Верховный суд Грузии сегодня приступит к рассмотрению дела против Rustavi 2 без устных слушаний, однако неизвестно, когда будет вынесено окончательное решение по делу. По словам гендиректора телеканала Ники Гварамия, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение дела.



Решения судов первой и второй инстанций о передаче Rustavi2 бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании ООО "Панорама" обжаловали нынешние владельцы — братья Леван и Георгий Караманишвили и ООО "Сакартвело". В Верховный суд они обратились в июле 2016 года.















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