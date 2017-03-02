Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД перешло на усиленный режим работы в связи с акцией в защиту «Рустави-2»


02.03.2017   12:49
Около здания Верховного суда Грузии мобилизованы правоохранители.

Накануне самая рейтинговая телекомпания Грузии "Рустави 2" объявила о проведении акции протеста под названием "Открытый микрофон у Верховного суда" .

Акция начнется у здания суда в Тбилиси в полдень и продлится до вечера.

Верховный суд Грузии сегодня приступит к рассмотрению дела против Rustavi 2 без устных слушаний, однако неизвестно, когда будет вынесено окончательное решение по делу. По словам гендиректора телеканала Ники Гварамия, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение дела.

Решения судов первой и второй инстанций о передаче Rustavi2 бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании ООО "Панорама" обжаловали нынешние владельцы — братья Леван и Георгий Караманишвили и ООО "Сакартвело". В Верховный суд они обратились в июле 2016 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR резко нарастил объемы экспорта из порта Супса
В Беларуси могут появиться СП по переработке грузинской сельхозпродукции
Экономика Грузии устойчива, несмотря на влияние экономического шок - глава миссии МВФ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ООН против решения сухумских властей закрыть два КПП вдоль Ингури
ВС А/Р Абхазия обеспокоен закрытием пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации
ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии
Беженец из Абхазии проведет в Тбилиси «Фестиваль примирения» с участием абхазских и грузинских певцов
Закрытие пунктов пропуска ухудшит гуманитарную ситуацию - представитель НАТО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджанская армия уничтожила штаб вооруженных сил Армении
Алиев: Связывать Ислам с террором - ошибочный подход
Азербайджан изменил энергетическую карту региона»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна