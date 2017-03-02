Полиция изъяла из тбилисских ломбардов мобильные телефоны и другую технику

02.03.2017 13:25 Грузинские полицейские провели обыски в ряде тбилисских ломбардов, изъяв незаконно принятые мобильные телефоны, телевизоры и другую технику.



Сотрудники МВД Грузии установили, что владельцы коммерческих организаций принимали под залог ценные вещи граждан без документации владельцев, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Вся незаконно принятая техника была изъята. В ведомстве отмечают, что в ходе следствия будут опрошены все лица, которые хоть как-то связаны с конфискованными вещами, чтобы установить информацию об их происхождении и владельцах.



Уголовное дело возбуждено по статье «приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем», что предусматривает штраф или общественно полезный труд сроком от 180 до 200 часов, или исправительные работы сроком до 1 года, либо лишение свободы сроком до 2 лет.



В феврале этого года полиция в Тбилиси изъяла 14 краденых мобильных телефонов и один фотоаппарат. Ими торговали у торгового центра «Пассаж 2000» на Вокзальной площади.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

