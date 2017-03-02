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Главы Совбезов Беларуси и Грузии обсудили перспективы сотрудничества
02.03.2017 13:45
Во время официального визита Президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Беларусь состоялась встреча руководителей аппаратов советов безопасности двух стран. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и помощник Президента Грузии по вопросам национальной безопасности - секретарь Совета национальной безопасности Датуна Раквиашвили обсудили перспективы расширения взаимовыгодных контактов.
Стороны отметили необходимость углубления сотрудничества государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Беларуси с компетентными ведомствами Грузии.
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