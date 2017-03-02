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Военный комитет НАТО проводит сессию в Грузии


02.03.2017   16:51
«Военный комитет НАТО проводит выдающуюся сессию в Грузии и я глубоко убежден, что все эти мероприятия подтверждают верность НАТО партнерству с Грузией», - об этом перед началом официального визита в Грузию заявил председатель военного комитета НАТО Петр Павел в Тбилисском международном аэропорту.

Петр Павел поблагодарил грузинские власти за приглашение военного комитета НАТО в Грузию и заявил, что «отношения Грузия-НАТО являются динамичными».

По словам председателя военного комитета НАТО, в вопросе безопасности черноморского региона Грузия будет не просто участвовать, но и обеспечивать безопасность.

«В прошлом месяце, несколько недель назад министр обороны находился в Брюсселе и участвовал в работе комиссии НАТО-Грузия. Теперь военный комитет НАТО проводит выдающуюся сессию в Грузии и я глубоко убежден, что все эти мероприятия подтверждают верность НАТО партнерству с Грузией.
Североатлантический альянс заинтересован в достигнутом Грузией прогрессе. Так что все эти мероприятия важны для обеих сторон. Грузия будет не просто участвовать в вопросе безопасности черноморского региона, но и обеспечивать безопасность. Она внесет свой вклад в строительство безопасности во всем регионе, поэтому Грузия бесспорно является игроком», - заявил Петр Павел.






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