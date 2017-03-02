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Грузия готова принять участие в деле развития безопасности в регионе - министр обороны


02.03.2017   19:38
На пресс-конференции, проведенной вместе с председателем военного комитета НАТО, министр обороны Грузии Леван Изория говорил о роли Грузии в усилении безопасности черноморского региона.

По его словам, Грузия является для НАТО надежным партнером в регионе, который готов принять участие вместе с НАТО в развитии безопасности в регионе.

"Мы уже являемся надежным партнером в регионе для НАТО, страной аспирантом, которая выражает готовность участвовать вместе с НАТО в деле развития безопасности в регионе, в инициативе, связанной с безопасностью черноморского бассейна, мы интенсивно включены в процессе стратегического диалога. У нас была возможность говорить на эту тему с министрами обороны стран черноморского бассейна в формате двухсторонних встреч комиссии НАТО-Грузия.

Естественно, мы всячески выражаем готовность включиться в учениях вместе с НАТО в море, выражаем готовность, чтобы наша инфраструктура на суше была использована в разных целях. Мы выражаем готовность, с целью координации командировать двух офицеров в Румынию. Так что дискуссия и сотрудничество очень конкретное и тесное, и оно будет выражено в конкретных результатах"- отметил Леван Изория.







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