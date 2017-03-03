Генерал Павел: НАТО считает Грузию надежным партнером

03.03.2017 13:11 НАТО считает Грузию надежным партнером, сотрудничество с которым проходит в формате открытого и откровенного диалога, - об этом заявил председатель военного комитета НАТО, генерал Петр Павел в гостинице «Рэдиссон», где проходит заседание военного комитета.



Генерал обратился к участникам заседания вслед за министром обороны Грузии Леваном Изория.

Он положительно оценил реформы, начатые в оборонном ведомстве Грузии, и приветствовал готовность грузинской стороны улучшить совместимость своих Вооруженных сил с силами НАТО.



Кроме того, генерал поблагодарил Грузию за ее вклад в операции, проводимые под эгидой НАТО и включенность в силы быстрого реагирования НАТО, отметив, что Грузия является надежным партнером альянса, вносящим значительный вклад в общую борьбу за международную безопасность. Он акцентировал процесс реализации Существенного пакета НАТО-Грузия.



«Этот механизм сотрудничества помогает Грузии в укреплении обороноспособности и способствует процессу интеграции с НАТО», - отметил генерал Петр Павел.



После его выступления заседание продолжилось в закрытом режиме.















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