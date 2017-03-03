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Столтенберг: Никто не давал гарантий, что НАТО не будет расширяться


03.03.2017   13:16
«Нет подобных обещаний или соглашений, я могу продемонстрировать вам это документально, если кто-то этого хочет», — сказал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Le Temps.

Он уверен, что давать гарантии того, что НАТО не будет расширяться, неприемлемо. Генсек альянса заявил, что Вашингтон или Москва не вправе вести переговоры, решая будущее, например, Польши или Эстонии.

Столтенберг не согласился с тем, чтобы отказаться от приема в НАТО Украины и Грузии.

«Это было бы исключительно опасно», — сказал генсек.

По его словам, если НАТО согласится закрыть двери перед Украиной или Грузией, чтобы смягчить отношения с Россией, то это будет означать, что она приняла неприемлемое: восстановление сфер влияния, когда большие государства принимают решения за маленькие страны.

Столтенберг добавил, что каждое государство имеет право выбирать собственный путь.







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