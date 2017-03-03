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Медиа специалисты Молдовы продвигают механизмы борьбы с пропагандой


03.03.2017   13:31
2-3 марта 2017 года в Кишиневе в рамках финансируемого ЕС проекта по продвижению профессиональной и ответственной журналистики Совет Европы проведет ежегодное заседание представителей региональных органов медиа саморегуляции. Медиа специалисты обсудят проблемы, связанные с медиа освещением тем внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также последней предвыборной кампании.

Органы медиа саморегуляции стран Восточного партнерства и Российской Федерации представят основные результаты своей работы за прошлый год и сделают обзор проблем, существующих в медиа сфере. Также планируется, что будут выработаны рекомендации относительно того, как продвигать ново запущенный трансграничный механизм рассмотрения жалоб, который был создан в целях борьбы с пропагандой.

Данное мероприятие организовывается в рамках совместной Рамочной программы сотрудничества ЕС и Совета Европы (PCF). Проект "Продвижение профессиональной и ответственной журналистики путем поддержки региональной сети органов медиа саморегуляции" призван налаживать и развивать сотрудничество между органами медиа саморегуляции из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.






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