Медиа специалисты Молдовы продвигают механизмы борьбы с пропагандой

03.03.2017 13:31 2-3 марта 2017 года в Кишиневе в рамках финансируемого ЕС проекта по продвижению профессиональной и ответственной журналистики Совет Европы проведет ежегодное заседание представителей региональных органов медиа саморегуляции. Медиа специалисты обсудят проблемы, связанные с медиа освещением тем внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также последней предвыборной кампании.



Органы медиа саморегуляции стран Восточного партнерства и Российской Федерации представят основные результаты своей работы за прошлый год и сделают обзор проблем, существующих в медиа сфере. Также планируется, что будут выработаны рекомендации относительно того, как продвигать ново запущенный трансграничный механизм рассмотрения жалоб, который был создан в целях борьбы с пропагандой.



Данное мероприятие организовывается в рамках совместной Рамочной программы сотрудничества ЕС и Совета Европы (PCF). Проект "Продвижение профессиональной и ответственной журналистики путем поддержки региональной сети органов медиа саморегуляции" призван налаживать и развивать сотрудничество между органами медиа саморегуляции из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.















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