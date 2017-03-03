Два грузинских офицера будут направлены в многонациональную бригаду НАТО в Румынии

03.03.2017 16:24 Два грузинских офицера войдут в многонациональную бригаду НАТО, которая будет сформирована в Румынии. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория журналистам в ходе заседания Военного комитета НАТО в Тбилиси.



«В январе в рамках правительственной комиссии мы совместно разработали предложения, которые представили в Брюсселе, о том, какую контрибуцию Грузия, как самый верный партнер НАТО в регионе, страна-аспирант, может выполнить с точки зрения безопасности Черного моря. Когда в Румынии сформируется многонациональная сухопутная бригада, мы откомандируем двух офицеров для того, чтобы осуществлять координацию с другими членами НАТО в рамках этой бригады», — сказал Леван Изория.



Глава грузинского оборонного ведомства также выразил готовность предоставить военнослужащим из стран НАТО тренировочную инфраструктуру, существующую в стране.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг в июне 2016 года объявил о планах НАТО по созданию в Румынии тренировочного центра альянса и многонациональной бригады. Эти шаги направлены на активизацию усилий НАТО в черноморском регионе.



Уже известно, что к программе усиления присутствия альянса в Черном море в 2017 году подключатся шесть стран-членов НАТО. Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США подтвердили готовность направить свои наземные, морские и воздушные силы в Румынию.



Вопросы безопасности на Черном море стали одной из основных тем встреч, которые проводит в Тбилиси Военный комитет НАТО.



Делегация Комитета под руководством генерала Петера Павела прибыла в Грузию накануне. Члены Комитета встретились и с министром обороны Грузии Леваном Изория, а также с главой Генштаба ВС страны Владимиром Чачибая.



Представители НАТО возложили венок к тбилисскому мемориалу грузинским военнослужащим, погибшим за территориальную целостность страны, а также посетили совместный Центр тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC), расположенный на территории Национального учебного центра «Крцаниси» (близ Тбилиси).



Генерал Петер Павел планирует провести переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.















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