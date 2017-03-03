НАТО поможет Грузии в создании эффективных вооруженных сил

03.03.2017 22:12 «Наша цель — помочь Грузии в создании эффективных и устойчивых вооруженных сил», — заявил председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, выступая на сессии комитета в Тбилиси 3 марта.



По информации министерства обороны, сессия проходила в гостинице «Рэдиссон Блу Иверия», и на ней выступили председатель Военного комитета НАТО и министр обороны Грузии, после чего сессия перешла в закрытый режим. На ней обсуждались существующие в Черноморском регионе вызовы и вопросы усиления безопасности.



Сессия Военного комитета НАТО проводится в Грузии уже второй раз, и официальный Тбилиси рассматривает ее как очередное выражение поддержки суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Грузии.



Как заявил в обращении к участникам заседания министр обороны Грузии Леван Изория, сегодня поддержка альянса критически важна для Грузии на фоне стоящих перед регионом вызовов и «растущей агрессии» со стороны России в отношении соседних государств.



По заявлению министра, в результате проводимых в оборонной сфере реформ Вооруженные силы Грузии смогут надежно защищать свою территорию и население от открытой агрессии. В то же время Грузия продолжит вносить вклад в обеспечение международной безопасности.



Петр Павел в ответном приветственном слове одобрил и позитивно оценил готовность грузинской стороны к повышению соответствия своих вооруженных сил стандартам НАТО.



«Хочу подчеркнуть, что НАТО считает Грузию надежным партнером, сотрудничество с которым ведется в формате открытого и откровенного диалога», — заявил глава Военного комитета.















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