|
НАТО поможет Грузии в создании эффективных вооруженных сил
03.03.2017 22:12
«Наша цель — помочь Грузии в создании эффективных и устойчивых вооруженных сил», — заявил председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, выступая на сессии комитета в Тбилиси 3 марта.
По информации министерства обороны, сессия проходила в гостинице «Рэдиссон Блу Иверия», и на ней выступили председатель Военного комитета НАТО и министр обороны Грузии, после чего сессия перешла в закрытый режим. На ней обсуждались существующие в Черноморском регионе вызовы и вопросы усиления безопасности.
Сессия Военного комитета НАТО проводится в Грузии уже второй раз, и официальный Тбилиси рассматривает ее как очередное выражение поддержки суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Грузии.
Как заявил в обращении к участникам заседания министр обороны Грузии Леван Изория, сегодня поддержка альянса критически важна для Грузии на фоне стоящих перед регионом вызовов и «растущей агрессии» со стороны России в отношении соседних государств.
По заявлению министра, в результате проводимых в оборонной сфере реформ Вооруженные силы Грузии смогут надежно защищать свою территорию и население от открытой агрессии. В то же время Грузия продолжит вносить вклад в обеспечение международной безопасности.
Петр Павел в ответном приветственном слове одобрил и позитивно оценил готовность грузинской стороны к повышению соответствия своих вооруженных сил стандартам НАТО.
«Хочу подчеркнуть, что НАТО считает Грузию надежным партнером, сотрудничество с которым ведется в формате открытого и откровенного диалога», — заявил глава Военного комитета.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна