Визит Военного комитета НАТО в Грузию

04.03.2017 16:04 Военный комитет НАТО, который объединяет высокодолжностных чиновников стран членов альянса, 3 марта завершил двухдневный визит в Грузию, в ходе которого обсуждались реализация Существенного пакета НАТО-Грузия и вопросы региональной безопасности.



Председатель Военного комитета, генерал Петр Павел, вместе с высокодолжностными военными чиновниками НАТО провел встречи с официальными лицами Грузии на высоком уровне.



2 марта чешского генерала принял министр обороны Грузии Леван Изория. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Грузии и НАТО, вопросы безопасности в регионе, а также реализацию Существенного пакета НАТО-Грузия и участие Грузии в международных миссиях.



«НАТО поддерживает верность Грузии и ее стремление к объединению в евроатлантические структуры», - заявл генерал Павел на совместной пресс-конференции после встречи с представителями Министерства обороны Грузии 2 марта.



Несмотря на то, что официальные лица НАТО приветствуют осуществленные Грузией реформы и изменения на пути вступления в НАТО, генерал Павел отметил, что «остается длинный путь для подготовки Грузии к членству». Хотя он также подчеркнул, что НАТО сделает все для того, чтобы «подготовить Грузию к будущему членству».



Генерал Павел вновь подтвердил поддержку со стороны НАТО в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии и призвал Российскую Федерацию «отменить решение о признании регионов т.н. Южной Осетии и абхазии и вывести свои силы из Грузии».



Министр обороны Грузии Леван Изория подчеркнул, что отношения Грузии и НАТО за последние месяцы приняли «беспрецедентный» характер.



Он также сказал, что визит Военного комитета НАТО в Грузию является демонстрацией сильного сигнала альянса, который продолжает поддерживать усилия Грузии на пути интеграции и к членству в НАТО.



После проведенной в четверг пресс-конференции представители Военного комитета НАТО посетили Совместный тренировочный и оценочный центр НАТО и Грузии, где присутствовали на показательных учениях перед отправкой контингента для участия в Миссии твердой поддержки в Афганистане.



На заседании Военного комитета НАТО 3 марта, в котором также участвовала и грузинская сторона, стороны обсудили вызовы региональной безопасности, а также вопросы увеличения военного представительства НАТО в Черноморском регионе.



В рамках визита 28 военных представителей НАТО посетили административную пограничную линию т.н. Южной Осетии, где им была предоставлена информация о ситуации на месте.



В рамках визита генерал Петр Павел также встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.



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