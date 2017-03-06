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Задержан глава департамента фармацевтической деятельности Минздрава
06.03.2017 10:58
По обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями в Грузии задержан глава департамента фармацевтической деятельности Минздрава страны Давид Мачарашвили, сообщили в пресс-службе Следственной службы Минфина.
По версии следствия, Мачарашвили в ходе квотирования и установления количества импортируемых псхиотропных и равных ему медикаментов отдал преимущество двум компаниям, занимающимся ввозом в страну лекарств, в результате чего было завезено больше медикаментов, чем необходимо.
Руководители двух компаний, занимающихся импортом психотропных медикаментов в Грузию также привлечены к уголовной ответственности.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по двум статьям УК Грузии "злоупотребление служебными полномочиями" и "ответственность исполнителей и соучастников за злоупотребление служебными полномочиями".
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