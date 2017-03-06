В Грузии задержан гражданин Украины

06.03.2017 12:44 Грузинские правоохранители ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина Украины.



Как сообщают в пресс-службе МВД Грузии, при личном обыске у 24-летнего молодого человека обнаружили наркотическое средство, содержащее конопляную смолу, расфасованную по 152 связкам и 0,05 грамм психоактивного вещества амфетамин.



В результате наркологической проверки было выявлено, что гражданин Украины употреблял разного рода наркотики. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное приобретение, хранение, изготовление, производство, перевозка или пересылка наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества в особо крупном размере".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

